Zu wenig Plätze für flexible Betreuung

Junge, berufstätige Mütter haben es im Pongau nach wie vor schwer. Nur etwa jede achte Einrichtung bietet ein flexibles Angebot für die Kleinsten.

Stefanie Riedlecker-Virtudazo bringt ihre kleine Tochter Zoe bereits seit über einem Jahr zur Betreuung in die Krabbelgruppe Park Bischofshofen. "Ich habe in meiner Firma ein tolles Angebot für eine Teilzeitanstellung bekommen", erzählt die 28-jährige Bischofshofenerin. Die Assistentin bei einem Fernsehsender überlegte nicht lange, "leider ist auch die Oma noch voll berufstätig und ebenso mein Mann. Deshalb war ich froh über den Platz in der Krabbelgruppe. Das Angebot dort ist enorm flexibel; die unter Dreijährigen können täglich von 7 bis 18 Uhr kommen, wann immer es für die berufstätigen Mütter nötig ist", schwärmt sie. Ursprünglich hatte sie Zoe zur Betreuung bei einer Tagesmutter, aber nachdem diese öfters ausfiel, kam dieser konstante Betreuungsplatz für sie gerade zum richtigen Zeitpunkt. "Das Angebot ist einfach vorbildlich, mehr kann man Kindern gar nicht bieten", sagt sie und lobt die engagierten Betreuerinnen.

Für Riedlecker-Virtudazo ist nicht nur der zusätzliche Verdienst wichtig, sondern auch die dadurch resultierende Unabhängigkeit. "Außerdem arbeite ich sehr gerne", betont sie. Viele Pongauer Gemeinden bauten ihr Betreuungsangebot in den letzten Jahren aus, doch nur etwa 12,4 Prozent der Einrichtungen betreuen im Pongau unter Dreijährige ganztägig. Der Rest wird zumeist mittags abgeholt. Im Vergleich dazu: In der Stadt Salzburg sind 78 Prozent ganztägig betreut.

Insgesamt hätten Gemeinden und private Träger die Kinderbetreuung im letzten Jahr im Pongau ausgebaut, heißt es aus dem Büro von Landesrätin Martina Berthold, der zuständigen Ressortverantwortlichen im Land.

So wurden im Jahr 2017 insgesamt 57 neue Plätze geschaffen, davon allein 41 in Bischofshofen, acht in St. Johann und acht in Großarl.

Nicht so einfach hat es Stefanie Buchsteiner. Die alleinerziehende Mutter einer heranwachsenden Tochter jonglierte sich sowohl bei der Betreuung als auch finanziell in den vergangenen Jahren im kritischen Bereich durch. Ihre jetzt 17-jährige Tochter Julia kam mit einem geistigen Handicap zur Welt: "Für Mütter von Kindern mit Behinderung ist die Situation ungleich schwieriger. Auch wenn meine Mutter immer wieder auf Julia aufpasst, habe ich während aller Ferienzeiten große Probleme. Das Betreuungsangebot für Kinder mit Behinderung hält sich im Pongau generell in Grenzen."

Dazu kämen aber eben auch immer die finanziellen Probleme, sagt Buchsteiner, die als Angestellte in Vollzeit arbeitet: "Nachdem Julia in einer Nachmittagsbetreuung ist, musste ich unlängst auch noch das Pflegegeld für sie zurückzahlen", klagt sie schwer betroffen.

Obwohl der Pongau laut Arbeitsmarktservice (AMS) Bischofshofen die niedrigste Teilzeitquote im Bundesland hat, hinkt die Kinderbetreuung im Bezirk noch immer hinterher. Nur insgesamt 18,4 Prozent der Kinder werden im Pongau ganztägig betreut, im Vergleich sind es 58,1 Prozent in der Stadt.

Teilzeit ist im Pongau mittlerweile im Steigen. Im Bundesland Salzburg arbeitet nahezu jede zweite Frau in Teilzeit. "Im Bezirksvergleich weisen die Bezirke Tennengau und Flachgau die höchsten Teilzeitquoten auf, die niedrigste Teilzeitquote ist im Pongau zu verzeichnen", so der Leiter des AMS Bischofshofen, Thomas Burgstaller.

Die große Nachfrage nach Teilzeitarbeitsplätzen sei eine Herausforderung, denn "wir haben ein Vereinbarkeitsproblem der Arbeitszeiten, ob im Handel, in der Produktion oder im Tourismus", meint Burgstaller. So flexible Öffnungszeiten der Kinderbetreuungsplätze wie in Bischofshofen sind nach wie vor rar, vor allem für die Jüngsten.

Im Pongau sind 71,1 Prozent der Betreuungseinrichtungen ganztägig geöffnet, im Vergleich dazu sind es in der Stadt Salzburg 96,2 Prozent. "Knapp jede zweite Salzburger Frau (49,3 Prozent) ist teilzeitbeschäftigt, hingegen nur 8,1 Prozent der Männer. Es zeigt sich deutlich, dass die allgemein steigende Teilzeitquote hauptsächlich aus weiblicher Teilzeitbeschäftigung resultiert", sagt Burgstaller.

Viele Jobs sind im Pongau deshalb nicht zu besetzen, die Nachfrage nach Teilzeitjobs ist beim AMS größer. Bei einem Wiedereinstieg nach der Karenz kommen viele Frauen allerdings nicht mehr in die Positionen, die sie früher in einer Firma hatten, oder müssten in klassische Teilzeit-Branchen wechseln. Aber viele Frauen wollen auch, bedingt durch die Umstände, lieber Teilzeit als Vollzeit arbeiten. Als Grund für diese Nachfrage werden häufig auch fehlende Betreuungsangebote angegeben.

Seit einigen Jahren verzeichnet das Arbeitsmarktservice einen starken Anstieg der sogenannten Kinderbetreuungshilfe. Im Jahr 2017 wurden dafür im Pongau 120.000 Euro ausgegeben.

"Die Kinderbetreuungsbeihilfen haben sich in den letzten drei Jahren verdoppelt", sagt Thomas Burgstaller. Diese österreichweite Hilfe steht Bewerberinnen zu - es bewerben sich dafür zumeist Frauen -, deren Gehalt 2300 Euro nicht übersteigt. Die Frauen müssen entweder aus der Arbeitslosigkeit kommen oder einen Kurs besuchen. Wenn sich trotz bestehender Berufstätigkeit nach einer Scheidung etwa die Einkommenssituation verschlechtert, können sie ebenso die Hilfe für die Betreuung ihrer Kinder beantragen.

In Salzburg sind die Kosten hierfür mit Abstand am höchsten und beliefen sich auf 1,9 Millionen Euro (Ö: 8,4 Mio.) für das Bundesland. 2014 betrugen sie noch 528.000 Euro (Ö: 4,7 Mio.). Die Förderung wird bis maximal drei Jahre gewährt. Im besten Fall - bei einem Einkommen von bis zu 1600 Euro brutto - beträgt sie 90 Prozent der Betreuungskosten (maximal 300 Euro monatlich). Bei Einkommen bis zu 1900 Euro beläuft sie sich auf 75, bis zu 2300 Euro auf 50 Prozent der anfallenden Betreuungskosten.

Eine Unterstützung, die vor allem beim beruflichen Wiedereinstieg für Frauen wichtig sei, meint Thomas Burgstaller. Derzeit sei im Pongau vor allem der Bedarf an Tagesmüttern hoch. Im Pongau gibt es gut 75 institutionelle Kinderbetreuungseinrichtungen, davon 36 Kindergärten, 15 Kinderkrippen und 24 altersgemischte Einrichtungen.

Trotz des laufenden Ausbaus des Angebots an elementaren Bildungseinrichtungen gibt es gerade im Bereich der Kleinkindbetreuung erhebliche Defizite: Mit einer institutionellen Betreuungsquote von 19,1 Prozent liegt Salzburg nicht nur hinter dem Bundesschnitt von 25,5 Prozent, sondern auch hinter dem "Barcelona-Ziel", nach dem es bereits im Jahr 2010 für 33 Prozent der unter Dreijährigen einen institutioneller Betreuungsplatz geben hätte müssen.