Zugreisender mit drei Viertel Kilogramm Kokain auf dem Weg nach Salzburg geschnappt

Fahndungserfolg für die Ermittler der Grenzpolizeiinspektion Piding: Die Beamten schnappten in einem Zug nach Salzburg einen Drogenschmuggler.

Am Dienstag entschieden sich Fahnder der Grenzpolizeiinspektion Piding gegen 21.30 Uhr zur Kontrolle eines 24-jährigen Slowaken im Intercity von München nach Salzburg. Bei der gründlichen Kontrolle des Mannes lagen die Fahnder mit ihrem geschulten Auge genau richtig. Sie konnten in seinem Rucksack zirka 750 Gramm Kokain sowie zwei Messer auffinden. Die Gegenstände wurden unverzüglich sichergestellt und der 24-jährige Tatverdächtige vorläufig festgenommen.

Der junge Mann räumte bei der ersten polizeilichen Einvernehmung die Tatvorwürfe ein. Er wollte das in Deutschland gekaufte Kokain in seine Heimat weitertransportieren.

Die Staatsanwaltschaft stellte aufgrund des Sachverhalts Haftantrag gegen den Tatverdächtigen. Der 24-Jährige wurde am Folgetag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher einen Haftbefehl erließ. Er kam im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.

Für die bewaffnete Ein- bzw. Ausfuhr einer solch großen Menge Kokain sieht das Betäubungsmittelgesetz eine Freiheitsstrafe von nicht unter fünf Jahren vor.