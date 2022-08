Zum 20. Mal Kunst aus Heu

Das HeuART-Fest im Lammertal feiert heuer seinen 20. Geburtstag.

In Stadeln, Garagen und Gehöften wird schon Wochen vor dem Fest, das diesmal am 4. September in St. Martin am Tennengebirge ausgerichtet wird, getüftelt, gebunden und gebastelt. Die Vereine, Gruppen und Künstler im Lammertal binden lustige Gestalten aus dem duftenden Heu, das von Wiesen und Weiden in der Region stammt. Der kreativen Vielfalt sind dabei keine Grenzen gesetzt.

Gezogen werden die Heufiguren von prächtigen Pferdegespannen oder liebevoll gepflegten Oldtimer-Traktoren. Begleitet wird der Korso von Schnalzergruppen und Musikkapellen. Das Rahmenprogramm ist längst "erwachsen" geworden und ein wichtiger fixer Bestandteil des Festes. Traditionelles Handwerk wird hier dem Publikum nicht nur angeboten sondern auch vorgeführt. Regionale Produkte vom Krapfen bis zum Käse laden zum Gustieren. Zur Jubiläumsveranstaltung von 2.-4. Sept. sind heuer zahlreiche feierliche Höhepunkte vorgesehen. So finden u. a. im Festzelt am Freitag Partys mit DJ Lucaz und anschließend DJ TYO statt. Am Samstag folgt Livemusik mit Chris Steger, danach "Die Gasteiner". Am Sonntag ab 10 Uhr ein traditioneller Handwerks- und Genussmarkt, ab 11 Uhr findet der weltgrößte Heufiguren-Umzug statt, um 15 Uhr die Prämierung der Figuren.