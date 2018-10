Zum 32. Mal lud der Kameradschaftsbund zur Friedenswallfahrt nach Maria Plain

35.000 Mitglieder hat der Kameradschaftsbund in Salzburg. Am Sonntag wurde die Friedenswallfahrt in Maria Plain zelebriert und Kamerade für ihre Verdienste ausgezeichnet.

Es ist eine langjährige Tradition, die Friedenswallfahrt des Salzburger Kameradschaftsbundes in Maria Plain. Am Sonntag war es wieder so weit. Neben dem Milizschießen und dem Totengedenken ist es die größte Veranstaltung des Kameradschaftsbundes im Jahresverlauf. Auch in diesem Jahr wurde die Friedenswallfahrt vom Österreichischen Bundesheer unterstützt.

Der Kameradschaftsbund verfügt über 35.000 Mitglieder im Land Salzburg. Die vom Kameradschaftsbund gelebten Werte seien lebendig und zeitgemäß: Treue, Zusammenhalt, für einander da sein, über die Parteigrenzen hinweg, Traditionspflege, Heimat und Vaterlandsliebe, aber auch das Wissen um die eigene Geschichte und darum, dass Friede keine Selbstverständlichkeit ist. "Wir können uns glücklich schätzen und dankbar sein, dass der Kameradschaftsbund diese Werte hochhält und weitum sichtbar für diese einsteht", sagt Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf. Vier Kameraden ausgezeichnet Bei der Friedenswallfahrt, die heuer bereits zum 32. Mal stattfindet, zeichnete die Landtagspräsidentin vier verdiente Kameraden aus: "Die Landesauszeichnungen sind Symbole des tiefen, sicheren Friedens. Sie sind zudem Zeichen der engen Verbundenheit zwischen dem Land Salzburg und den verdienten Mitgliedern des Kameradschaftsbundes", so Pallauf. Geehrt wurde Bartholomäus Feldinger, seit 2003 Obmann der Kameradschaft Wals-Siezenheim, weiters der Bundesobmann des Rainerbundes Oberst des Intendanzdienstes Markus Lechner aus Salzburg. Auszeichnungen erhielten auch Richard Katsch aus Goldegg, er ist seit 1990 Obmann der Kameradschaft Goldegg, und Obmann Johann Schwarzenbacher, seit 1990 Obmann der Kameradschaft Kleinarl.

Quelle: SN