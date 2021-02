Zum Aschenkreuz gibt's im Lungau eine Breze

Ein Lungauer liefert 600 Fastenbrezen nach Salzburg - Asche gibt es "to go".

Schon seit einigen Jahren gibt es für Eilige am Aschermittwoch das Aschenkreuz to go. "Heuer bietet sich das noch mehr an als sonst", sagt Dominik Elmer. Der Leiter des Infopoint Kirchen hat für heuer eine coronataugliche Variante organisiert: Er und seine Helferinnen und Helfer zeichnen das Kreuz nicht auf die Stirn, sondern streuen die Asche ganz ohne Körperkontakt auf das Haupt. Das Ganze geschieht am Mittwoch im Freien - beim Infopoint Kirchen in der Franziskanerkirche und beim Pfarramt St. Andrä ...