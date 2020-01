Entlang des Giselakais hat die Stadt Salzburg eine Zählstele für Radfahrer errichtet.

Am Salzachradweg am Giselakai wurde vorigen Mittwoch eine für alle Vorbeifahrenden sichtbare Zählstele errichtet. Sie erfasst über eine im Radweg integrierte Induktionsschleife die Radler in beide Richtungen. Neben der Zahl der täglichen und jährlichen Radfahrer werden Uhrzeit, Datum und die ...