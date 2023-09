Zum ersten Mal eine Frau an der Spitze des Roten Kreuzes im Pinzgau

Mit Isabella Perthaner-Schneider steht erstmals eine Frau an der Spitze des Roten Kreuzes Pinzgau.

Aus dem Pinzgau für den Pinzgau: Mit 19 Jahren Rot-Kreuz-Erfahrung ist die gebürtige Saalbacherin Isabella Pernthaner-Schneider (35) schon ein "alter Hase" im besten Sinn, was das Rettungswesen betrifft.

Als Abteilungskommandantin wirkte sie fast 10 Jahre lang engagiert in ihrem Heimatort. Die Entscheidung, sich für das Amt der Bezirksgeschäftsführerin zu bewerben, hat sie sich nicht leicht gemacht - auch wenn sie es auch als Möglichkeit zur Weiterentwicklung sieht: "Meine Tochter war zu diesem Zeitpunkt erst acht Monate alt. Aber mein Mann und meine Mutter haben mir volle Unterstützung zugesichert. Sie haben mich auch ermutigt, den Schritt zu wagen", erzählt Pernthaner-Schneider. Sie freut sich auf die neue Herausforderung und wird dabei von derselben Motivation beseelt, die sie vor mehr als 19 Jahren zum Eintritt in das Rote Kreuz Salzburg bewegte. "Die Kameradschaft und die Kernaufgaben begeistern mich. Die Dankbarkeit der Bevölkerung, die ich in meiner Laufbahn erfahren habe, bestätigt den Wert unserer Arbeit", sagt die neue Geschäftsführerin.

Ihr Vorgänger Stefan Herbst tritt mit November die Nachfolge von Anton Holzer als Landesrettungskommandant an, als dessen Stellvertreter er schon seit Februar agierte. Der gelernte Nachrichtentechniker und ausgebildete Notfallsanitäter aus St. Martin bei Lofer ist mit dem Roten Kreuz quasi aufgewachsen: Sein Vater hat die Rettungsstelle seines Heimatortes gegründet, er selbst kam mit 18 Jahren zum Rettungsdienst und will, wenn es möglich ist, auch weiterhin im aktiven Dienst tätig bleiben. Als Landesrettungskommandant unterstehen dem dreifachen Vater und Großvater in Zukunft acht Bezirks- und 29 Dienststellen.

Die Leitung des Blutspendedienstes, die der Landesrettungskommandant bis dato auch innehatte, wird aber nicht mehr zu seinen Agenden zählen.