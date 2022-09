Zum Ersten, zum Zweiten...: Salzburgs Berufsfeuerwehr verkauft alte Einsatzfahrzeuge

Die Berufsfeuerwehr der Stadt Salzburg bietet ab Montag, 12. September 2022, wieder drei Altfahrzeuge zum Verkauf an den/die jeweilige Bestbieter:in an.

Es handelt sich um einen Mercedes-Benz Vito Bus, einen VW Passat Kombi TDI Allrad und einen Pulverlöschanhänger. Der Verkauf erfolgt unter Ausschluss jeglicher Haftungs- und Gewährleistungsansprüche.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Fahrzeuge untypisch hohe Kilometerleistungen, Mängel, Roststellen sowie starke Gebrauchsspuren im Innen- und Außenbereich aufweisen. Sie können nach Voranmeldung unter Tel. +43 662 83 11 22, Hr. Rottensteiner, von Mo bis Do, 8-12 Uhr sowie 13-15.30 Uhr, und Fr von 8-13 Uhr besichtigt werden.

Schriftliche Angebote sind per Anbots-Formular bis 22. September 2022, an die Stadtgemeinde Salzburg - Berufsfeuerwehr, Jägermüllerstraße 3, 5020 Salzburg, zu richten. Anbote per E-Mail ohne persönliche Signatur bzw. firmenmäßiger Fertigung können nicht akzeptiert werden. Der Bieter ist für die Dauer von 14 Tagen ab Einlangen seines Anbots bei der Berufsfeuerwehr an dieses gebunden.

Die Fahrzeuge werden nach Überprüfung der rechtzeitig eingelangten Anbote an den jeweiligen Bestbieter (Angebot mit dem höchsten Kaufpreis) verkauft. Der Bestbieter wird von der Berufsfeuerwehr verständigt und hat ab Bekanntgabe 14 Tage Zeit, das erworbene Fahrzeug nach Vorlage des Einzahlungsbelegs abzuholen.

Das sind die Angebote

Diese Fahrzeuge bzw. diese Ausrüstung sucht neue Besutzer: