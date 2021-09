Zum Ferienende: Magere Bilanz für die Freibäder in Salzburg

Die Sommerferien verabschieden sich mit Badewetter. Die Bilanz für die städtischen Freibäder fällt durchwachsen aus.

Wer hätte das gedacht: Die Salzburger Badesaison ist noch nicht beendet. Gerade als auf Salzburg Straßen die ersten bereits in Mäntel und Mützen gehüllt zu sehen waren, wurde es wieder wärmer. "Ich würde den Sommer noch nicht abschreiben", sagt auch Josef Haslhofer, Meteorologe der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Über das Wochenende stiegen die Temperaturen fast wieder auf Sommerniveau. Am Montag zeigte das Thermometer in Salzburg Freisaal und und in Mittersill 24,3 Grad. Sommerlich geht es auch in den ...