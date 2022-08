Zum Jubiläum ermittelt Merana auf der Burg Hohensalzburg

Zum bereits zehnten Mal schickt Autor Manfred Baumann seinen Kommissar Martin Merana auf Spurensuche - diesmal auf die Salzburger Festung.

Der Tote, der am Fuß der Festung liegt, heißt Kris Kailer. Der Eventmanager und seine Agentur haben kurz zuvor ein spektakuläres Konzept für die Salzburger Burgen- und Schlösserlandschaft entwickelt. Noch während Kommissar Merana zu ermitteln beginnt, gibt es kurz darauf einen zweiten Toten, diesmal auf Schloss Moosham im Lungau. Auch dieser steht in Verbindung mit dem modernen Burgenkonzept, das vielen im konservativen Salzburg nicht gepasst hat, allen voran einer Gruppe renommierter Historiker. Was haben sie damit zu tun und welche ...