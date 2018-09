Zum Rupertikirtag gehören Dirndl und Lederhosn

Der Dresscode beim Rupertikirtag ist klar - die klassische Tracht ist ein Muss.

Bloggerin Leonie Sarah Schindlmeier wird im Dirndl zum Kirtag gehen: "Es ist ein ungeschriebenes Gesetz, dass die Salzburger in Tracht kommen - eine schöne Tradition." Die Influencerin hat Tipps für das Make-up. "Nicht zu sehr in den Farbtopf greifen und einen Lidschatten wählen, der zum Dirndl passt." Bei der Frisur mag sie es klassisch. "Ich flechte mir Blumen oder Perlen in den Zopf."

Beim Dirndl liegen Beerentöne im Trend

Wer sich für den Rupertikirtag ein neues Dirndl kaufen möchte, orientiert sich am besten an den aktuellen Farben der Tracht. Bei den Dirndlkleidern sind das in diesem Herbst vor allem Beerentöne, Braun und Blau kombiniert mit gedeckten Farben. "Auch der sogenannte Schneewittchen- bzw. Stehkragen ist derzeit bei Dirndlkleidern wieder sehr in", sagt Monika Wimmer von der Trachtenschneiderei "Wimmer schneidert" aus Schleedorf. Genauso wie das Waschdirndl, womit die alltagstaugliche Tracht gemeint ist. Wer es vielfältig mag, ist mit verwandelbaren Modellen gut beraten. So hat Wimmer nun auch Kleider im Sortiment, die zum einen mit einer Schürze, aber auch nur mit einem Gürtel getragen werden können. Aktuelle Trachtenkollektionen werden am Freitag um 19 Uhr auf der Rupertibühne am Domplatz präsentiert. Online können Ruperti-Dirndl und Ruperti-Bua 2018 gewählt werden.

Quelle: SN