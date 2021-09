Zum Spatenstich für 33-Millionen-Euro-Neubau der Tourismusschule Klessheim gab es ein rares Bier

2023 soll Neubau der Tourismusschule fertig sein - jetzt war Spatenstich.

Der Spatenstich zum 33-Millionen-Euro-Neubau der Tourismusschule Klessheim wurde am Donnerstag mit einem besonderen Schluck begossen: mit dem schuleigenen 75-Jahr-Jubiläumsbier "Jubilus" - von dem es nur 166 Flaschen gibt. Servicelehrer Roland Vitzthum hatte den Weizendoppelbock während der Sommerferien im Bierkulturhaus von Axel Kiesbye in Obertrum gebraut. Vitzthum war es auch, der vor fünf Jahren die Biersommelier-Ausbildung an der Schule einführte und mit Schülern erstmals Bier braute. Zunächst geschah das in seiner Garage, später mit einer Stiegl-Leihbrauanlage. Im Vorjahr schaffte die Schule eine "Braueule", eine Art Minibrauerei für 100 Liter Bier, an. Schuldirektor Leo Wörndl will die Schule künftig noch internationaler ausrichten und einen internationalen Baccalaureate-Abschluss anbieten können. "Damit wären wir weltweit die einzige berufsbildende höhere Schule", betont er. Der Neubau soll in zwei Jahren fertig sein. Die Wirtschaftskammer übernimmt 15 Millionen Euro, der Bund elf und das Land 7,4 Millionen Euro.