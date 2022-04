Zum Welterbetag öffnet sich frisch renoviertes Kloster für Besucher

Um zwölf Millionen Euro wurde das Franziskanerkloster saniert. Am 22. April können Interessierte einen Blick in des historische Gebäude werfen.

Rund zwei Jahre dauerten die Bauarbeiten am Franziskanerkloster in der Salzburger Altstadt. Am Ostermontag lud der Orden zur Eröffnungsfeier. Provinzial Fritz Wenigwieser und Architekt Johannes Wiesflecker führten durch das generalsanierte Gebäude. Hell und freundlich präsentiert sich das Kloster, dessen Bausubstanz zum Teil knapp 1000 Jahre alt ist. Holz, Glas und Metallelemente schaffen eine Verbindung zwischen Alt und Neu. Rund zwölf Millionen Euro flossen in die Sanierung des denkmalgeschützten Ensembles.

Von einer großen Herausforderung sprach der Architekt: "In den ...