Zumindest 23 Einbrüche: Acht Jahre Gefängnis für massiv vorbestraften Serientäter in Salzburg

Acht Jahre unbedingte Haft: Auf den ersten Blick erscheint das bereits rechtskräftige Urteil gegen einen 31-jährigen Rumänen wegen schweren gewerbsmäßigen Einbruchsdiebstahls in Wohnstätten drakonisch. Aber spätestens mit der Urteilsbegründung des Salzburger Schöffensenats, vor dem sich der Rumäne am Mittwoch verantworten musste, wird nachvollziehbar, warum eine derart hohe unbedingte Haftstrafe verhängt wurde.

Martina Kocher, die Vorsitzende Richterin in ihrer Begründung: "Der Angeklagte hat binnen drei Monaten zumindest 23 Mal in Wohnstätten eingebrochen und dabei einen Schaden von nicht weniger als 53.000 Euro verursacht. Derartige Einbrüche sind laut dem Gesetzgeber massive Eingriffe in die Privatsphäre der jeweiligen Opfer und somit strenger zu ahnden als andere Einbrüche. Des weiteren ist der Angeklagte bereits elf Mal vorbestraft, davon neun Mal sogar im engsten Sinne. Und weil bei ihm auch Strafschärfung wegen Rückfalls vorliegt, gilt ein ...