Zur Krönung der Karriere: Tokio

Günther Matzinger will im Sommer zu den Paralympics. Gegen Corona impfen? Kein Problem.

Zum Thema Nummer eins hat Behindertensportler Günther Matzinger eine klare Meinung. "Wir Profisportler können aktuell sehr gut trainieren - weil der Publikumsbetrieb wegfällt, haben wir in Rif sogar noch mehr Traininsgszeiten als sonst", sagt der Parscher. Gegen Corona impfen will er sich lassen, wenn er an der Reihe ist. "Weniger, weil ich die Folgen einer Erkrankung fürchte, eher, weil ich Ausfällen vorbeugen möchte", erklärt der Sportler im Gespräch mit den Stadt Nachrichten.

Unterbrechungen seines Trainings kann sich der ...