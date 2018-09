Zurück ins Halleiner Gymnasium zu den Wurzeln

Am 2. Oktober gastieren die drei "Kultkabarettisten" Manfred Baumann, Fritz Messner und Peter Blaikner im Halleiner Gymnasium. Für Baumann auch ein Ausflug in seine "kabarettistische Frühzeit".

Gleich mehrfach zurück zu den Wurzeln geht es Anfang Oktober für Kabarettist Manfred Baumann: Gemeinsam mit seinen Kollegen vom "Kultkabarett", Fritz Messner und Peter Blaikner steht der 62-Jährige am 2. Oktober (19.30 Uhr) auf der Bühne im Halleiner Gymnasium. Dort hat er nicht nur acht Jahre lang auf die Matura hingearbeitet, sondern auch seine ersten Schritte als Autor, Moderator und Kabarettist unternommen. "Meine satirische Ader hat sich schon damals gezeigt, die Schule war sozusagen meine erste Experimentierbühne. Bei Schulskikursen habe ich am Abschlussabend die Gelegenheit genutzt, ein bissl was über die Lehrer zu sagen, mit Spottgedichten, satirischen Liedern und Sketchen."

Der Lateinlehrer revanchierte sich bei der Matura

Spätfolgen hatte dann ein Auftritt beim 20-Jahre-Jubiläum des Halleiner Gymnasiums 1974, als Baumann mit seiner Klasse "Die schlimmen Buben in der Schule" von Johann Nestroy aufführte: "Wir haben allerdings nur den Titel verwendet, und ein eigenes Stück gemacht, in dem wir die Lehrer durch den Kakao zogen." Besonders hart traf es den strengen Lateinlehrer Peter Rainer, der sich ein Jahr später bei Baumanns Matura prompt revanchierte, "zumindest ist das meine Interpretation", meint Baumann heute schmunzelnd: "Ich bekam bei der mündlichen Lateinmatura eine Stelle von Tacitus zum Übersetzen, das Schwerste, das man kriegen kann. Das hat mir damals den guten Notenschnitt verhauen."

Immer in enger Verbindung mit dem Gymnasium

Zumindest die Karriere verhauen hat es ihm aber nicht: Schon während des Studiums schreibt er Krimi-Hörspiele für den ORF. 35 Jahre lang ist Baumann dort schließlich als Autor, Redakteur und Abteilungsleiter tätig. Heute arbeitet er als freier Schriftsteller, Kabarettist, Regisseur und Moderator.

Mit dem Gymnasium blieb er immer in enger Verbindung, und moderierte nicht nur die 30-Jahr-Feier 1984, sondern auch die große 60-Jahr-Feier 2014.