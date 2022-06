Zuschauer stürzt bei Testspiel in Anif von der Tribüne

Das Fußballspiel zwischen Red Bull Salzburg und CSKA Sofia wurde nach dem Vorfall abgebrochen.

Am Freitagabend stürzte ein Zuschauer beim Fußballspiel zwischen Red Bull Salzburg und CSKA Sofia von der Tribüne. Der 22-jährige Österreicher verlor am Gelände der Tribüne beim Vorbeugen das Gleichgewicht, berichtete die Polizei Salzburg in einer Aussendung. Er stürzte aus einer Höhe von zirka drei Meter kopfüber auf den Rasen und blieb bewusstlos liegen. Fremdverschulden konnte ausgeschlossen werden. Anwesende Notärzte stabilisierten den jungen Mann, der anschließend mit dem Rettungshubschrauber in das Uniklinikum Salzburg verbracht wurde. Das Fußballspiel wurde aufgrund des Vorfalls in der 75. Spielminute abgebrochen.