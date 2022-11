Zuständig für alles, was das Leben bereichert

Als einzige Frau in einer leitenden Männerriege im Magistrat Salzburg führt die Langwiederin Dagmar Aigner als Vorständin die Kulturabteilung.

"Es ist wirklich schön, dass ich hier in meiner Wohngegend im Kleinen alles habe, was meinen Beruf im Großen ausmacht", betont Dagmar Aigner. "Hier habe ich die Natur, die mich zu viel Sport und Bewegung animiert, Bildung und Wissen in Form von Schulen und Kindergärten und selbstverständlich auch die Kultur, wie beispielsweise mit dem Jugendzentrum Mark, dem Probenzentrum, das bald entsteht oder auch dem OFFtheater."

Die gebürtige Stadt-Salzburgerin ist in der Elisabethvorstadt aufgewachsen und ging nach der Matura am Christian-Doppler-Gymnasium nach Wien, um Politikwissenschaft zu studieren. Nach dem ersten Abschnitt kehrte sie nach Salzburg zurück und schloss hier an der Universität ihr Studium ab. "Die Politikwissenschaft habe ich geliebt, habe auch schon an der Uni immer gearbeitet, beispielsweise als Tutorin und wollte sehr gerne dort bleiben. Allerdings gab es damals keine freie Stelle", erzählt sie.

Erster Frauen-Armutsbericht Salzburgs

Dass sie eines Tages in der Kulturabteilung landen würde, war nicht vorhersehbar. Der Weg führte über die Wissenschaftsagentur, mit der damaligen Aufgabe der Forschungsvermittlung sowie Auftragsforschung. "Mein Auftrag war, den ersten Frauen-Armutsbericht in Salzburg zu erstellen, unter dem damaligen Bürgermeister Heinz Schaden. 2004 holte er mich ins Amt, als politische Referentin für Frauen, Jugend, Sport und Kultur."

Eine besonders lehrreiche Zeit, wie sie betont. "So lernte ich die gesamte Kulturlandschaft, die Stadt und auch das Magistrats-System kennen. Alle Abteilungen müssen wie Zahnräder ineinander greifen und wenn das gut funktioniert, dann haben es auch die Menschen gut. Das waren faszinierende Erfahrungen und sehr prägend für mich", gesteht sie.

Fünf Jahre Gemeinderätin

Fünf Jahre lang hatte sie diese Aufgaben über, bevor sie einen Abstecher in die Stadtpolitik machte. "Von 2009 bis 2014 war ich karenziert, bekam meine beiden Kinder und war als SPÖ-Gemeinderätin für Kultur und Frauen zuständig. Dann habe ich aber die Politik an den Nagel gehängt und wollte wieder ins Magistrat zurück."

Ihre Vorerfahrungen machten es ihr leicht, in die Kulturabteilung einzusteigen, zuständig für klassische Musik, aber auch als Stellvertreterin für die damalige Abteilungsvorständin Ingrid Tröger-Gordon, die heuer im Frühjahr in die Pension wechselte.

Neues Hobby als Ausgleich: Klavierspielen lernen

Nach einem ausführlichen und strengen Bewerbungs- bzw. Auswahlverfahren, übernahm Aigner die Leitung der Abteilung 2/00. Diese umfasst drei Ämter, Kultur, Bildung und Wissen, sowie Sport. "Für mich stellen diese drei Bereiche das Lebensdreieck dar. Sind sie gut mit Leben erfüllt - was meine Aufgabe ist - dann heißt das gute Lebensqualität für die Menschen. Mit meinem Team greife ich Entwicklungen und Trends auf, damit Salzburg weiterhin vorne dabei ist."

Mit Mann und Kindern lebt Dagmar Aigner seit 2004 in der sogenannten "Vogelsiedlung",wo sie besonders die Nähe zum Samer Mösl genießt. Soviel Zeit wie möglich ist der Familie gewidmet, und wenn dann noch etwas übrig bleibt, lernt sie seit einem Jahr das Klavierspiel.