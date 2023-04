Zusteller verschlampte im Flachgau 4000 Postsendungen

Nach vielen Beschwerden bei der Zustellbasis Seekirchen fand die Post heraus, dass ein langjähriger Zusteller immer wieder Briefe liegen ließ.

Diese Woche brachte die Post in Eugendorf vielen Haushalten einen Brief in eigener Sache: Leider sei es durch eine Fehlleistung eines Mitarbeiters zu Verzögerungen in der Zustellung gekommen. Es seien bereits Konsequenzen gezogen worden, so die Post AG: "Wir entschuldigen uns für die entstandenen Unannehmlichkeiten."

Wie berichtet, gab es seit Jahren immer wieder Beschwerden über Probleme bei der Zustellbasis Seekirchen. Der Seekirchner Bürgermeister Konrad Pieringer (ÖVP) hatte 2021 mithilfe eines Rechtsanwaltes auf Verbesserungen gedrängt, weil auch die "Stadt-Info" ...