Zustellung auf dem Rad: Schnelle Truppe liefert Einkauf

Die Marktninjas versprechen, der schnellste "Supermarkt" Österreichs zu sein. Kunden bestellen online regionale Produkte und werden binnen nur einer Stunde beliefert.

Flink wie die Wiesel schlängeln sie sich durch die Stadt. Ihr Name "Foodninjas" passt. Seit zwei Jahren prägen die so benamsten Fahrradkuriere das Stadtbild. In ihren Rucksäcken: Essen von lokalen Wirten.

Jetzt verpassen drei junge Männer aus Marketing, Handel und Logistik dem Zustellservice ein frisches Konzept. Unterstützt werden die beiden neuen Eigentümer des Start-ups, Christopher Meingast-Graf und Thomas Hager-Roiser, von Marketing-Profi Gerald Reisecker. Unter dem Titel Marktninjas hat das Trio vorige Woche Österreichs schnellsten Online-Supermarkt aus der Taufe ...