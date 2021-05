Zutritt mit grünem Armband: Was sich ab 19. Mai in den Salzburger Landeskliniken ändert

An allen Eingängen wird es nun einen "Green-Check" geben, kündigen die Landeskliniken an. Für Besucher ändert sich vorerst allerdings wenig.

Mit den bundesweiten Öffnungen und Erleichterungen ab Mittwoch gibt es auch im Uniklinikum Änderungen bei den Zutrittsregeln in die Salzburger Landeskliniken. An den Standorten der SALK werden nun an allen Eingängen so genannte "Green Checks" durchgeführt. Für folgende Personen gibt es ein grünes Armband: Für Geimpfte - mindestens 22 Tage und maximal neun Monate nach der Erstimpfung. Für Genesene, die eine ärztliche Bestätigung oder einen Absonderungsbescheid als Infizierter (beides nicht älter als sechs Monate). Und für Getestete - wobei ein Antigen-Selbsttest (nicht älter als 24 Stunden), ein Antigen-Test von offiziellen Stellen (nicht älter als 48 Stunden) und ein PCR-Test (nicht älter als 72 Stunden) als Nachweis akzeptiert werden. Antikörper-Nachweise dürfen nicht älter als drei Monate sein.

Was passiert ohne Nachweis?

Ein grünes Armband bedeutet, dass sich diese Person nach dem Zutritt frei auf dem Areal bzw. im Haus bewegen darf. "Wir bitten unsere Patienten, vorab dafür zu sorgen, dass sie einen grünen Status nachweisen können. Kann eine Person keinen der oben genannten Nachweise erbringen, wird wie bisher das Primär-Screening an den Eingängen und das Sekundär-Screening in den Ambulanzen bzw. ein Antigen-Schnelltest bei stationärer Aufnahme durchgeführt", heißt es aus den Landeskliniken. Wenn jemand dann keine Covid-Symptome aufweist, bekommt er ein gelbes Armband.



Was ändert sich für Besucher?

Für Besucher ändert sich vorerst allerdings wenig. Da sowohl der Campus LKH als auch der Campus der Christian-Doppler-Klinik weitläufig seien und es daher nur eingeschränkte Kontrollmöglichkeiten gebe, würden die weitgehenden Verbote von Besuchen aufrecht bleiben. "Ausnahmen gibt es weiterhin bei Patientinnen und Patienten in kritischen Lebenssituationen, auf der Geburtenstation, im Kinderbereich und im psychiatrischen Bereich."

In den Landeskliniken Hallein, St. Veit und Tamsweg ist pro Patient ein Besuch pro Tag für eine Stunde erlaubt.

Begleitpersonen von Kindern, Menschen mit Beeinträchtigungen oder gebrechlichen Menschen hätten wie bisher an allen Standorten Zutritt. Auch die Begleitpersonen müssen an den Eingängen einen Green-Check durchlaufen. "Mit einem grünen Armband dürfen sie sich frei bewegen. Erfüllen sie dafür nicht die Voraussetzungen, wird wie bisher das Primär-Screening an den Eingängen und danach in den Ambulanzen ein beaufsichtigter Antigen-Schnelltest durchgeführt", heißt es aus den SALK.



Lieferanten, Vertreter der Pharma-Industrie, Handwerker, Dienstleister etc. hätten generell Zutritt. Sie müssten jedoch an den Eingängen einen Green-Check bzw. ein Primär-Screening durchlaufen und - wenn sie dort tätig sind - in Ambulanzen oder Stationen einen beaufsichtigten Antigen-Schnelltest durchführen.