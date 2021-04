Zutritt mit Test: Öffnen die Salzburger Hochschulen wieder?

Ein neues Gesetz ermöglicht verpflichtende Tests. Die Universität Salzburg wartet dennoch ab.

Ein neues Gesetz ermöglicht den Hochschulen, für Lehre und Prüfungen in Präsenz Eintrittstests zu verlangen. Können Studenten also bald wieder in ihre Hörsäle zurück, wenn sie sich testen lassen?

An der Universität Salzburg macht man dies von der Inzidenzzahl abhängig. Sollte diese sinken, könnten Lehrveranstaltungen und Prüfungen wieder in Präsenz stattfinden. Bis dahin werden die Studierenden in der Distanzlehre unterrichtet. Ab welchem Inzidenzwert mehr Präsenzlehrveranstaltungen infrage kommen? "Es gibt keine festgelegte Grenze. Wir machen die Entscheidung von der ...