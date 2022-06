In den Salzburger Zoo ist eine Zebrastute eingezogen.

Mit der knapp dreijährigen Stute Fiamma ist die kleine Herde der Grevy-Zebras im Zoo Salzburg auf vier Tiere angewachsen. Fiamma (die Flamme) übersiedelte am Donnerstag vom Zoo Bioparco in Rom nach Salzburg. In freier Wildbahn gibt es von diesen Zebras nur mehr rund 2000 Exemplare. Aufgrund ihres feinen Streifenmusters wurden sie nämlich stark bejagt. Fiamma soll mit dem Grevy-Hengst Nio für Nachwuchs im Zoo Salzburg sorgen.