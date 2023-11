Zwei Adneter auf der Koralm

Ramona und Markus Pinter verkauften vor zwei Jahren ihr Haus in Adnet, bauten sich nahe Klagenfurt eine Villa, auf der Koralm drei Ferienhütten. Und ab Dezember bewirten sie Gäste in der Ofenstub'n.

Was macht ein Einhorn auf der Kärntner Koralm? Das Fabeltier ist Namensgeber des "Unicorn Village" von Ramona und Markus Pinter. Die drei Ferienhütten auf 1250 Metern in Rieding nahe Wolfsberg stehen seit Kurzem nagelneu für Gäste bereit. Die Hütten mit Sauna und allem, was das Herz begehrt, bieten Platz für je vier bis sechs Personen, Hunde sind erlaubt und willkommen. "Nur eines bleibt hundefrei, um es auch Allergikern anbieten zu können", sagt Gastgeberin Ramona Pinter. Das verspielte und gediegene Interieur zeigt die Handschrift des Ehepaars. Sie ist Einhorn-Fan, er setzt vieles handwerklich um wie zum Beispiel die Terrassentische, die aus dem Altholz der alten Weihnachtsmarkthütte, die auch in der Saline Hallein zum Einsatz kam, bestehen. "Dort waren wir jahrelang Standler und hatten Bosna & Co. im Programm", sagen sie.

Im "Bazillus" haben sie sich kennengelernt

Die Gastronomie gehört zur Vergangenheit beider. Vor 22 Jahren haben sie sich im "Bazillus" kennengelernt. Markus leitete die Bar, er wollte sich verändern und weg von der "Gastro". Neugierig war er auf seine Nachfolgerin, die seine spätere Ehefrau werden sollte: Ramona. "Die muss ich mir anschauen", sagt er, und dann war es auch schon um ihn geschehen: "Ich habe mich sofort in sie verliebt." Ramona wollte kurz nach ihrer Scheidung nichts von Männern wissen. Drei Monate kämpfte Markus um sie, dann wusste sie: "Es gibt keinen besseren Mann für mich. Wir ergänzen uns, das ist das, was uns ausmacht."

Nach zwei Jahren Bazillus bzw. Steinlechner wollten beide von Salzburg-Itzling weg ins Grüne. So landeten sie in Adnet, wo sie erst eine Doppelhaushälfte mieteten. Schon bald wurden von der Gemeinde Baugründe in Waidach vergeben. Sie hatten Glück und in ihr eigenes Haus haben die Eltern zweier Kinder jede Minute ihrer Freizeit und viel Geld investiert. In 14 Jahren wurde das Wohnhaus ein wahres Juwel. "Wir haben vieles selbst gemacht, ein Whirlpool-Haus mit Feuerstelle, einen Weinkeller mit Gewölbe, zwei Schuhräume ..."

Und dann stiegen die Immobilienpreise ins Unermessliche; erst verkaufte ein Nachbar sein Haus zu einem sehr guten Preis. "Es reifte in mir die Idee, auch zu verkaufen", sagt Ramona Pinter, "weil ich gerne mehr Platz und mehr Grün um mich herum wollte." Im Scherz nannte ihr Mann einen hohen Betrag. "Wenn wir den bekommen, dann verkaufen wir." Dann ging alles sehr schnell. Nach einer unverbindlichen Angebotslegung eines Immobilienmaklers stand alsbald fest, "es ist keine Utopie".

Binnen zwei Wochen war das Haus verkauft. Dann stand einem neuen Anfang nichts mehr im Wege. Nur: Es musste erst ein Grundstück in Kärnten her. "Uns gefällt der südliche Nachbar. Da hast du Berge, Seen, weniger Leute und mehr Fläche sowie die Nähe zum Meer", sagen die Kroatien-Fans. "Nach zwei Monaten hatten wir immer noch nichts gefunden, so musste Plan B her: Wir kaufen den billigsten Grund, stellen uns ein Tiny Haus drauf." Um 27 Euro pro Quadratmeter erstanden sie einen verwilderten Grund auf der Koralm, wo heute das Unicorn Village steht. Und bald darauf kam auch das Grundstück fürs neue Haus - um 43 Euro/qm - in Köttmannsdorf nahe dem Wörthersee dazu.

Zur Überbrückung wohnten sie im Wohnwagen

Zur Überbrückung, bis das neue Haus fertig war, wohnten die beiden mit Katzendame Timba in einem 9,5 Meter langen Wohnwagen auf dem eigenen Grund.

Binnen neun Monaten war das neue Haus, besser gesagt: ihre Luxusvilla, bezugsbereit.

Die Energie scheint den beiden nie auszugehen. Sie hatten alsbald den Plan, auf der Koralm Ferienhäuser zu errichten. Markus Pinter, gelernter Maschinenbauer, hat hobbymäßig die Liebe zum Holz entdeckt und durfte sie auch im "Einhorn-Projekt" ausleben. Seit 35 Jahren ist der 52-Jährige im Verkauf des dänischen Unternehmens Mascot-Dienstbekleidung tätig. Nebenbei arbeitete er jahrelang in der Gastronomie. Die ist auch eine Leidenschaft seiner Frau Ramona. Einst bei Gmachl in Bergheim den Beruf Koch/Kellner erlernt, hatte sie viele Stationen vom Café Tomaselli über das Bazillus bis zum Riedlwirt in Koppl. "Ich habe vieles geleitet, jedoch noch nie einen eigenen Betrieb. Das war immer mein Traum", sagt die 46-jährige Powerfrau.

Durch Zufall fiel ihr die seit 2007 nicht bewirtschaftete "Ofenstub'n" auf der Koralm in die Hände. "Wir haben etwas gesucht, wo man in der Nähe essen kann. Fehlanzeige." Ein Nachbar gab ihnen den Tipp mit der Ofenstub'n. "Die suchen eh einen Pächter." Am 1. Dezember ist es so weit. Pinter eröffnet die Hütte unterhalb des Koralmliftes - und sie bringt Spezialitäten aus Salzburg wie Pofesen oder Kasnockn mit. Das urige Gasthaus hat Platz für 100 Leute innen, 200 außen. "Wir bieten Sacklrutschn an und im Frühling wird es einen Streichelzoo geben", sagt sie.