Zwei Alkolenker am Heiligen Abend in Salzburg angehalten

Zwei alkoholisierte Autolenker zogen Polizeistreifen am Donnerstag, dem 24. Dezember im Bundesland Salzburg aus dem Verkehr. Beide werden nun angezeigt.

Kurz vor 16 Uhr wurde auf der B1 in Richtung Straßwalchen ein Auto ohne Kennzeichen und auffälliger Fahrweise gemeldet. Nach einem kurzen Fluchtversuch konnte der Pkw im Ortsteil Steindorf angehalten werden. Der 38-jährige serbische Lenker aus dem Flachgau besitzt keinen Führerschein. Sein Alkotest ergab einen Wert von 2,68 Promille. Das Auto war nicht zum Verkehr zugelassen. Der Mann wird wegen zahlreicher Delikte angezeigt.



In der Stadt Salzburg verursachte gegen 23 Uhr ein 24-jähriger Rumäne aus Salzburg einen Sachschadenunfall. Der Mann beschädigte mit seinem Auto am Südtiroler Platz ein Verkehrsschild und mehrere Straßenbegrenzungspfeiler und flüchtete zu Fuß. Durch eine Zeugenaussage konnte eine Polizeistreife den Lenker in der Elisabethstraße anhalten. Sein Alkomattest ergab einen Wert von 1,88 Promille. Auch er besitzt keine gültige Lenkberechtigung und wird wegen mehrerer Verwaltungsdelikte angezeigt.

Quelle: SN