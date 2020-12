Zwei Alkolenker in Salzburg nach kurzer Flucht gestoppt

Beide waren ohne Führerschein, einer ohne Kennzeichen unterwegs.

Zwei sturzbetrunkene führerscheinlose Autolenker sind am Donnerstag in Salzburg aus dem Verkehr gezogen worden: In der Stadt Salzburg beschädigte ein 24-jähriger Mann mit seinem Auto am Südtiroler Platz ein Verkehrsschild und mehrere Straßenbegrenzungspfeiler und flüchtete zu Fuß. Als er gestoppt wurde, ergab ein Alkotest 1,88 Promille. In Steindorf bei Straßwalchen (Flachgau) versuchte ein 38-Jähriger vor der Polizei zu fliehen, die ihn wegen seine auffälligen Fahrweise und seines fehlenden Kennzeichens anhalten wollte, kam aber nicht weit - 2,68 Promille.

