Zwei Alkolenker mussten in Bruck den Führerschein abgeben

Gleich zwei alkoholisierte Pkw-Lenker gingen der Polizei am Samstagabend in Bruck an der Glocknerstraße ins Netz.

Am Samstagabend konnte durch eine Streifenbesatzung im Zuge des Außendienstes im Gemeindegebiet von Bruck an der Glocknerstraße ein Pkw-Lenker mit auffälliger Fahrweise wahrgenommen und zur Verkehrskontrolle angehalten werden. Ein beim 52-jährigen Österreicher durchgeführter Alkoholvortest verlief positiv. Der durchgeführte Alkomattest ergab einen relevanten Messwert von 2,06 Promille. Dem Lenker wurde daher die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein an Ort und Stelle vorläufig abgenommen. Der Angezeigte gab an, vor Fahrtantritt drei Halbe Bier in einem Gasthaus konsumiert zu haben.

Ebenfalls in Bruck kam es am Samstag zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme durch die hinzugezogenen Polizeibeamten, konnte bei einem 63-jährigen Unfallbeteiligten ein Atemalkoholgehalt von 1,24 Promille festgestellt werden. Dem Österreicher wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

Quelle: SN