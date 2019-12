Zwei Autofahrer bei Unfall in Köstendorf verletzt

Kollision auf Kreuzung: 83-jähriger und 57-jähriger Flachgauer stießen zusammen.

Zwei Verletzte forderte am Freitagmorgen ein Verkehrsunfall in Köstendorf. Ein 57-jähriger Flachgauer fuhr mit seinem Pkw auf der Seekirchner Straße in Richtung Seekirchen. Auf einer Kreuzung im Ortsteil Haunharting bog ein 83-jähriger Flachgauer mit seinem Pkw von einer Gemeindestraße kommend nach links auf die Seekirchner Straße in Richtung Köstendorf ein. Es kam zur Kollision und beide Fahrzeuge wurden durch den Aufprall in eine Wiese geschleudert. Die Fahrzeuglenker wurden dabei verletzt. Sie wurden nach der Erstversorgung vom Roten Kreuz in das Unfallkrankenhaus nach Salzburg gebracht. Die Alkotests verliefen negativ, berichtete die Polizei.

Quelle: SN