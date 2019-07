Zwei Autofahrer gingen im Stau auf der A10 aufeinander los

Auf der Tauernautobahn (A10) sind am Freitag bei der Mautstelle St. Michael im Lungau im Stau zwei Autofahrer heftig aneinandergeraten. Ein 61-jähriger Mann soll dabei eine 22-jährige Frau verletzt haben, berichtete die Polizei. Der Mann war in Rage geraten, weil ihm die 22-Jährige an der Videomautspur mehrmals knapp aufgefahren sein soll und die Lichthupe betätigt habe.

SN/APA (dpa/Symbolbild)/Henning Kai Ein Mann und eine junge Frau gerieten heftig in Streit