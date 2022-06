Zwei Autos stießen bei Abtenau fast frontal zusammen - vier teils Schwerverletzte

Überholmanöver einer 81-jährigen Lenkerin auf der B166 hatte fatale Folgen.

Zu einem Verkehrsunfall mit vier teils schwer Verletzten kam es Montagvormittag auf der Pass Gschütt-Bundesstraße (B 166) bei Abtenau. Eine 81-jährige Autolenkerin aus dBezirk Gmunden, in ihrem Pkw saß auch ein 83-jähriger Mann, setzte Zeugen zufolge zum Überholen eines Lkw an. In der Folge stieß ihr Wagen auf der Gegenfahrbahn mit dem entgegenkommenden Auto eines 73-jährigen Einheimischen zusammen. Der Pkw des 73-Jährigen und dessen Mitfahrerin (72) wurde 14 Meter über eine Böschung in ein Feld geschleudert.

Alle vier Beteiligten wurden unbekannten Grades verletzt und mit dem Hubschrauber ins KH Schwarzach bzw. der Rettung ins LKH Salzburg gebracht.