Je hektischer der Alltag, desto wichtiger ist die innere Einkehr. Zwei Salzburgerinnen leben es vor.

Am liebsten wäre Doris Eichelburg an vier Orten gleichzeitig. "Ich tue mir schwer damit, einmal ruhig zu sein", sagt die Salzburgerin. Immer wieder stößt die berufstätige, alleinerziehende Mutter an ihre Grenzen, fühlt sich dann "extrem müde und komplett ausgelaugt".