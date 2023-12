Zwei junge Bayern wollten S-Klasse-Mercedes von Salzburger Taxifahrer rauben: 6 und 5 Jahre Haft

Wegen eines ungewöhnlichen, letztlich beim Versuch gebliebenen bewaffneten Raubüberfalls saßen Dienstag zwei junge Männer aus dem nahen Bayern, 20 und 19, am Landesgericht Salzburg vor einem Schöffensenat.

Laut Staatsanwalt Tomas Schützenhofer hatte der 20-jährige Erstangeklagte einen Salzburger Taxifahrer (54) am 1. September in ein Waldstück bei Weitwörth (Gemeinde Nußdorf am Haunsberg) gelockt, am Rücksitz des Taxis saß der 19-jährige Zweitangeklagte. Die Absicht des vorbestraften Duos war es ...