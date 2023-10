Zwei Betreuer unvermittelt niedergestochen: Psychisch kranker Salzburger muss in geschlossene Einrichtung

Weil er unter dem Einfluss einer akuten Psychose im April in Elsbethen in einer Beschäftigungseinrichtung von Pro Mente zwei ehemalige Betreuer von ihm mit einem Messer niedergestochen und schwer verletzt hatte, wurde ein Salzburger (28) am Freitag von einem Schöffengericht in ein Forensisch-Therapeutisches Zentrum eingewiesen.

Da laut neuropsychiatrischem Gutachten eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass der an Schizophrenie leidende Mann unter dem Eindruck seiner Krankheit "erneut schwerwiegende Straftaten, wenn nicht sogar Tötungsdelikte, begehen werde", ist laut Gericht eine unbedingt angeordnete Unterbringung in einem geschlossenen Bereich unumgänglich. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

Wie Erster Staatsanwalt Marcus Neher gegenüber dem Schöffensenat (Vorsitz: Richterin Victoria Winkler) ausführte, stach der 28-Jährige, der bis Anfang November 2022 selbst Klient in der Arbeitseinrichtung war, seinen beiden Ex-Betreuern mit einem mitgeführten Klappmesser in den Oberkörper. Da der vor seiner Festnahme obdachlose Salzburger zur Tatzeit wegen seiner Krankheit zurechnungsunfähig war und sohin schuldunfähig ist, habe die Staatsanwaltschaft seine Unterbringung in einer geschlossenen Einrichtung beantragt, so Neher. Nachsatz: "Wenn der Täter schuldfähig wäre, so wären ihm die Messerattacken als jeweils absichtliche schwere Körperverletzung angelastet worden." Nach den Taten war der 28-Jährige sofort zur Polizei Elsbethen gegangen und hatte dort gesagt, man möge "sofort die Rettung holen", weil er "jemanden erstochen habe".

28-Jähriger fühlte sich verfolgt und als Opfer einer Verschwörung

Zum Hintergrund der Bluttat führte Neher aus, dass sich der 28-Jährige zuvor "ständig verfolgt" gefühlt habe: "In ihm hatte sich die Meinung verfestigt, dass eine groß angelegten Verschwörung gegen ihn im Gange sei". Demnach hätten sich Mitarbeiter von Pro Mente oder auch die Nachbarn der Wohnanlage, in der der 28-Jährige früher wohnte, gegen ihn verschworen.

Laut Unterbringungsantrag war der Salzburger, der im Herbst 2023 sagte, dass er nicht mehr zur Arbeit in die Einrichtung kommen wolle, dann im April plötzlich dort aufgetaucht. Als ihn die Betreuer höflich aufforderten, bitte wieder zu gehen, stach er unter Einfluss seiner akuten Psychose unvermittelt zu. Einem der beiden Opfer, nämlich dem früheren Hauptbetreuer des 28-Jährigen zufolge, "hat es sich nicht abgezeichnet, dass es so eskaliert". Der 28-Jährige, so der einstige Hauptbetreuer im Zeugenstand, habe sein 2019 begonnenes Betreuungsverhältnis bei Pro Mente "von sich aus beendet. Er war sehr still und introvertiert. Einen gewalttätigen Übergriff von ihm gab es zuvor nie. Nur ein Mal hatte er einen plötzlichen Wutausbruch". Zuerst stach der Salzburger dem Hauptbetreuer zwei Mal in den Brustbereich, anschließend stach er ein Mal auf den zweiten, daneben befindlichen Betreuer ein, der seinem Kollegen helfen wollte.