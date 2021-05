Zwei Buben wurden von Autos erfasst

Die Unfälle ereigneten sich am Montagnachmittag in Unternberg (Lungau) und Elsbethen (Flachgau).

In Unternberg wurde am Montag ein zehnjähriger Bub beim Überqueren der Straße vom Pkw einer 53-jährigen Lenkerin erfasst. Laut Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall an einer unübersichtlichen Stelle, der Pkw soll dabei sehr langsam gefahren sein. Der junge Fußgänger wurde mit leichten Verletzungen von seiner Großmutter ins Krankenhaus nach Tamsweg gebracht.

Ebenfalls am Montag wurde in Elsbethen ein Elfjähriger beim Überqueren der Halleiner Landesstraße vom Pkw eines 24-jährigen Lenkers erfasst und zu Boden geschleudert. Der verletzte Bub wurde ins Universitätsklinikum Salzburg gebracht. Bei beiden Unfällen verliefen die Alkotests bei den Lenkern negativ, berichtete die Polizei.