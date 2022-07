Zwei Burschen (14 und 15) entwendeten in Salzburg einen Pkw, fuhren in den Pongau und luden Freunde zu Spritztour

Polizisten kontrollierten Dienstagfrüh in Bischofshofen ein Auto, in dem fünf Jugendliche saßen. Hinter dem Steuer: ein 15-jähriger Rumäne, der - altersbedingt - keinen Führerschein hat.

Der junge Rumäne und sein Beifahrer, ein 14-jähriger Syrer, gaben an, deas Auto in der Nacht in der Stadt Salzburg in Betrieb genommen und damit nach Bischofshofen gefahren zu sein. Das Auto sei unversperrt gewesen, zudem habe der Schlüssel gesteckt. Auf den entwendeten Pkw hatten die beiden Kennzeichen eines anderen Kfz montiert. Das Duo - es wird jetzt angezeigt - hatte dann im Pongau noch drei Freunde abgeholt und zur Fortsetzung ihrer Spritztour mitgenommen.