Zwei Coups angezeigt: Polizei fahndet nach Taschendieb im Pinzgau

Die Polizei hat am Freitag aus dem Pinzgau zwei Taschendiebstähle gemeldet, die möglicherweise von ein und demselben Täter verübt wurden.

Am Freitagvormittag hatte ein Unbekannter in einer Geschäftsfiliale in Bruck die Geldbörse einer 43-jährigen Pinzgauerin aus deren Handtasche gestohlen. In der Geldtasche befanden sich diverse Karten und ein Bargeldbetrag von rund 1000 Euro.

Rund zwei Stunden später stahl ein unbekannter Täter in einer Geschäftsfiliale in Mittersill die Geldtasche einer 59-jährigen Pinzgauerin aus der Einkaufstasche. Hier entstand ein Schaden von rund 200 Euro.

Ein Zusammenhang zwischen den beiden Diebstählen kann laut Polizeibericht nicht ausgeschlossen werden. Im ersten Fall gibt eine Täterbeschreibung: