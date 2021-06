Zwei Damen aus Leopoldskron kümmern sich um gerettetes Rehbock-Kitz "Rudi"

Eine beherzte Joggerin hat am Fronleichnamstag in Leopoldskron ein kleines Rehbock-Kitz aus dem Almkanal gerettet. Das Bockkitz wird nun in Leopoldskron-Moos von Claudia Kaserer im Keller ihres Kräuterhofs aufgepäppelt.

"Wir haben dem Kitz den Namen ,Rudi' gegeben. Er wird nun von uns - also von meiner Tochter Christina Wolf und von mir - umsorgt und gefüttert, bis er ausgewildert werden kann", so Claudia Kaserer am Sonntag im SN-Gespräch. Rudis joggende Retterin ist den beiden Damen leider nicht bekannt. Mösler Bäuerinnen haben Rudi umgehend mit frischer Ziegenmilch versorgt, die Tierklinik Anif stellte ein Welpenfläschchen zur Verfügung. Laut Claudia Kaserer wird das Kitz im Drei-Stunden-Takt gefüttert: "Rudi geht es sehr gut. Er hat sich von dem Riesenschreck bereits recht gut erholt und wird auch immer zutraulicher." Im Namen von Rudi bedanken sich die beiden Leopoldskroner Damen herzlich bei allen Beteiligten, die zu Rudis Rettung beitrugen - allen voran bei der Joggerin.