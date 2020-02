Zwei Doppel-Olympiasieger gaben Gas

Auf neues Terrain wagten sich beim GP Ice Race in Zell am See am Wochenende gleich zwei Doppel-Olympiasieger: Während der Norweger Aksel Lund Svindal beim Skijöring auf eisigem Untergrund eine gute Figur machte, gab Marcel Hirscher im 580 PS starken Rallyecross-Boliden Vollgas auf dem 700 Meter langen Rundkurs aus Eis. Das Gefährt beschleunigt von 0 auf 100 in 2,5 Sekunden. Schon nach dem ersten Training am Freitag hatte Hirscher gemeint: "Anfangs war sehr viel Nervosität dabei, und vor allem Respekt. Es ist eines der schnellsten Rallyecross-Autos."

Quelle: SN