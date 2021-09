Zwei Drogenlenker auf der Tauernautobahn in Salzburg gestoppt

Einem 28-Jährigen wurde der Führerschein abgenommen. Ein 42-jähriger Salzburger war gar ohne Lenkberechtigung unterwegs.

Auf der Tauernautobahn (A10) wurde Mittwochabend ein Drogenlenker gestoppt, der in Fahrtrichtung Villach unterwegs war. Der Pkw-Lenker wurde von einer Zivilstreife der Autobahninspektion Anif kontrolliert, weil er eine auffällige Fahrweise gezeigt hatte. Ein Alkotest bei dem 28-Jährigen verlief negativ, ein Suchtmitteltest positiv (THC), so die Landespolizeidirektion Salzburg in einer Aussendung.

Der Mann aus Hallein habe daraufhin den Konsum von zwei Joints am Vorabend gestanden. Im Zuge der ärztlichen Untersuchung wurde die Fahruntauglichkeit festgestellt. Ihm wurde der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.

Am Dienstagnachmittag wurde eine Zivilstreife der Autobahninspektion Anif auf der Tauernautobahn (A10), Bereich Haberlanderbrücke, aufgrund einer auffälligen Fahrweise auf einen Pkw aufmerksam. Bei der anschließenden Kontrolle konnten beim Lenker Symptome einer Beeinträchtigung wahrgenommen werden. Ein Alkotest verlief negativ. Ein Suchtmitteltest verlief positiv (Opiate und Amphetamine, Benzodiazepine). Im Zuge der ärztlichen Untersuchung wurde die Fahruntauglichkeit festgestellt. Weiters war der 42-jährige Salzburger nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.