Zwei Drogensüchtige überfielen im Pongau einen Supermarkt: jeweils fünf Jahre Haft

Der erstangeklagte 26-jährige Pongauer, am Montag wegen schweren Raubes vor einem Schöffensenat, zittert heftig. Er ist komplett nervös. Dass er ein starkes Suchtgift- und Alkoholproblem hat, ist offensichtlich: "Nüchtern hätt' ich den Überfall doch nie gemacht. Ich war total dicht damals. Ich brauche dringend eine Therapie, ich habe mein Leben nicht mehr im Griff."

Damals, am Abend des 11. November 2021, war der Pongauer gemeinsam mit dem Zweitangeklagten, einem gleichaltrigen, und ebenfalls schwer drogensüchtig Bosnier, in einen Supermarkt in Bischofshofen gegangen. Die zwei vorbestraften Männer herrschten den Kassier an: "Das ist ein Überfall. Geld her!" - Zur Untermauerung der Forderung hielt der Pongauer dem Kassier eine Schreckschusspistole vor. Mit einigen Hundert Euro ergriffen die beiden die Flucht, sie wurden aber schon bald darauf als Täter ausgeforscht und festgenommen.

Der ebenfalls arbeitslose Bosnier - er stand zuvor auf der Straße und wohnte damals beim Erstangeklagten - "hatte die Idee für den Überfall", so der Pongauer: "Wir haben zuvor einen Haufen ,Benzos' (Benzodiazepine; suchtgifthaltige Beruhigungsmittel, Anm.) eingeworfen und uns Heroinersatz gespritzt. Der Zweitangeklagte sagte dann, wir sollen einen Überfall machen. Und ich habe mich in meinem Drogenrausch überreden lassen und mitgetan."

Dies bestätigt der auch reumütig geständige Bosnier gegenüber dem Schöffensenat (Vorsitz: Richter Markus Hanl): "Das stimmt, ja. Ich habe vorher von einem Bekannten für uns die Drogen geholt. Und von diesem auch die Pistole mitgenommen."

Der Senat verurteilt die Angeklagten - bei einem Strafrahmen von einem Jahr bis zu 15 Jahren Haft - zu jeweils fünf Jahren Gefängnis. Im Fall des Bosniers widerruft das Gericht zusätzlich auch eine noch offene bedingte Haftstrafe von sechs Monaten wegen einer anderen Straftat. Für den Kassier, nach dem Überfall in psychologischer Behandlung, begehrte Opferanwalt Stefan Rieder 5000 Euro Teilschmerzensgeld von den Angeklagten, das Gericht spricht dem Opfer letztlich 1000 Euro zu. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.