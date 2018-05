Zwei Einbruchsdiebstähle in Salzburg-Maxglan

Insgesamt drei Einbrüche gab es am Wochenende im Bundesland, zwei davon in Salzburg-Maxglan, wie die Polizei berichtet.

Bislang unbekannte Täter brachen am Wochenende in zwei benachbarte Einfamilienhäuser im Salzburger Stadtteil Maxglan ein. In einem Objekt wurden Bargeld, diverser Schmuck und drei Fotokameras gestohlen. Der Gesamtschaden beträgt mehrere Tausend Euro. Im zweiten Objekt wurde diverser Goldschmuck gestohlen, die Schadenssumme konnte noch nicht festgestellt werden. Polizeiliche Ermittlungen sind im Gange.



Mountainbike aus Kellerabteil einer Wohnanlage gestohlen

Ein weiterer Einbruch wurde am Wochenende in Pinzgau verübt: Laut Polizei brachen unbekannte Täter zwischen Samstag- und Sonntagnachmittag in das Kellerabteil einer Wohnanlage in Kaprun ein. Sie stahlen daraus ein hochpreisiges Mountainbike. Polizeiliche Ermittlungen wurden eingeleitet.

Einbruchsversuch in der Nacht auf Sonntag in Anif

In der Nacht auf Sonntag versuchte kurz vor Mitternacht, ein bisher unbekannter Täter sich zu einem Wohnhaus in Anif Zutritt zu verschaffen. Er versuchte das gekippte Fenster zu öffnen, als er durch den 42-jährigen Wohnungsbesitzer gestört wurde, aber unerkannt flüchtete. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Die Ermittlungen laufen.



