Zwei Eiskletterer aus Amertaler Eisfall gerettet

Die beiden deutsche Alpinisten saßen Samstag Abend beim Abseilen fest.

Die Männer aus Niederbayern, 30 und 35 Jahre alt, setzten laut Bergrettung gegen 17.30 Uhr einen Notruf ab. "Sie konnten weder vor noch zurück. Das Seil war hängengeblieben. Der Einsatz eines Hubschraubers war aufgrund der einbrechenden Dunkelheit nicht mehr möglich", schilderte der Ortsstellenleiter der Bergrettung Mittersill, Gerfried Walser.

Während die Eiskletterer beim zweiten Stand auf Hilfe warteten, rückten 22 Mittersiller Bergretter und die Freiwillige Feuerwehr zum Nordportal des Felbertauerntunnels aus.



Eisfall mit Scheinwerfern ausgeleuchtet

Für die Rettungsaktion leuchteten die Feuerwehrleute den rund 150 Meter hohen Eisfall mit starken Scheinwerfern aus. "Zwei Bergretter kletterten bis zum ersten Stand hinauf", so Walser. Die Bergretter befestigten ein mitgebrachtes Seil an das herunterhängende Seilende der in Not geratenen Männer. Die zwei Deutschen zogen es zum zweiten Stand hinauf, der sich in etwa 60 Meter Höhe des Eisfalls befindet. Anschließend konnten sie sich mit dem Seil der Bergretter abseilen. Sie blieben unverletzt. Der Einsatz endete um 21.48 Uhr.