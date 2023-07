Zwei EU-Millionen für Region Flachgau-Nord

Die Leader-Region will u. a. Projekte zu Mobilität, Arbeitswelt und Klimaschutz umsetzen.

Bundesminister Norbert Totschnig (Mitte) übergab kürzlich das Anerkennungszertifikat an den Obmann der Leader-Region Flachgau-Nord, Bgm. Werner Fritz, und Geschäftsführerin Cathrine Maislinger.

Leader ist eine EU-Förderung für die Entwicklung des ländlichen Raumes. Die Voraussetzung dafür erfüllt auch die Leader-Region Flachgau-Nord. Obmann Werner Fritz, er ist Bürgermeister von Göming, und Geschäftsführerin Cathrine Maislinger konnten kürzlich die Anerkennungsurkunde von Bundesminister Norbert Totschnig in Empfang nehmen. Schon von 2007 bis 2013 hat die Leader-Region Flachgau-Nord mit sieben Gemeinden Projekte umgesetzt.



Neun Gemeinden ziehen an einem Strang

Für die nächste Förderperiode stehen der Region mit den neun Gemeinden Anthering, Bergheim, Bürmoos, Dorfbeuern, Göming, Lamprechtshausen, Nußdorf, Oberndorf und St. Georgen knapp zwei Millionen Euro zur Verfügung. Konkretes Ziel ist es, sich als attraktive Region in Hinblick auf Lebens- und Arbeitswelten über Generationen hinweg zu positionieren, als Wirtschaftsraum innovative Vermarktungsmöglichkeiten zu schaffen, neue Lösungen zur Stärkung des Gesundheits- und Pflegebereichs zu fördern und im Bereich des Klimaschutzes und der Anpassung an den Klimawandel den Wissenstransfer zu stärken und bestehende Ressourcen zu nutzen. Mitte September wird ein regionales Auswahlgremium über erste Projekte in der Region entscheiden. Hierbei werden u. a. ein Masterplan für Mobilität im Flachgau-Nord, ein nachhaltiges Ferienprogramm "Klima- und Energie-Heroes", die Etablierung einer MINT-Region und voraussichtlich ein Projekt zur Armutsminderung und gegen Lebensmittelverschwendung bewertet.

"Schon in der ersten Periode als Leader-Region haben wir gesehen, dass dieses Förderinstrument gute Ideen anstoßen kann. Nun freuen wir uns auf die Umsetzung unserer Ziele in den kommenden Jahren und forcieren somit die Entwicklung des Flachgaus-Nord", so Obmann Werner Fritz. Jetzt seien alle Projektwerber aufgerufen, sich mit ihren Ideen für die Weiterentwicklung der Region zu melden.