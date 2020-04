Zwei Festnahmen nach Verstößen gegen COVID 19-Gesetz

Zwei Männer im Alter von 28 und 36 Jahren machten durch provokantes Verhalten auf sich aufmerksam.

Am Donnerstagabend wurde eine Polizeistreife nach St. Johann im Pongau gerufen, da dort mehrere Jugendliche die COVID19-Maßnahmen missachteten und ohne Masken bzw. Einhalten des Mindestabstandes miteinander unterwegs waren. Bei der Kontrolle vor Ort wurden mehrere Personen angetroffen, welche nach dem COVID19-Maßnahmengesetz angezeigt bzw. mit Organmandaten gestraft wurden. Gegen zwei Männer im Alter von 28 und 36 Jahren wurde mit einer Anzeige vorgegangen, da sie provokant nebeneinander gingen und sich Arm-in-Arm einhängten. Sie wurden angehalten und nach dem COVID19-Maßnahmengesetz angezeigt. Dieses Verhalten setzten sie ein weiteres Mal auf die gleiche Weise fort und verhielten sich uneinsichtig gegenüber den Beamten. Kurzfristig wurden sie wegen Verharren in der strafbaren Handlung auch festgenommen und in die Polizeidienststelle verbracht. In Zuge der Amtshandlung begingen die Männer weitere Verwaltungsübertretungen wie aggressives Verhalten gegenüber einem Beamten und Anstandsverletzung.

Quelle: SN