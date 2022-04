Zwei Frauen erschossen: Ex-Privatdetektiv im Juli wegen Doppelmordes vor Gericht

Im Hochsommer wird am Landesgericht eine der schockierendsten Salzburger Bluttaten der vergangenen Jahre verhandelt: Im Mai 2021 hatte ein langjähriger Privatdetektiv (52) in einem Wohnhaus in Wals-Siezenheim seine Ex-Freundin (50) und ihre Mutter (76) erschossen; dafür wird ihm nun der Prozess wegen des Vorwurfs des zweifachen Mordes gemacht. Der Vorsitzende des zuständigen Geschworenensenats, Richter Philipp Grosser, hat vom 26. bis 28. Juli drei Prozesstage anberaumt.

SN/fmt In einem Wohnhaus in Wals-Siezenheim kam es zu der entsetzlichen Bluttat.