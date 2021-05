Zwei Frauen in Wals erschossen: Anwalt versucht das Motiv zu ergründen

Abgesehen von einem Geständnis verweigerte der Tatverdächtige, der bereits in der Justizanstalt Puch in U-Haft sitzt, vorerst weitere Aussagen.

Ein 51-jähriger Privatdetektiv hat in Wals seine 50-jährige Ex-Freundin sowie deren 76-jährige Mutter mit insgesamt zehn Schüssen getötet. Schritt für Schritt versuchen nun Staatsanwaltschaft und Verteidigung die Hintergründe für diese Tat zu ergründen. Abgesehen von einem Geständnis verweigerte der Tatverdächtige, der bereits in der Justizanstalt Puch in U-Haft sitzt, weitere Aussagen.

Andreas Schweitzer, sein Verteidiger aus Wien und Präsident des Österreichischen Detektivverbands, möchte am Freitag seinen Mandaten erstmals von Angesicht zu Angesicht befragen und bis dahin volle Akteneinsicht ...