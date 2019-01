Zwei Frauen waren beim längsten Skirennen am schnellsten

In Zell am See fand am Wochenende der traditionelle Trasslauf statt.

SN/skischule zell am see Gerhard Bartsch und Lorenz Wallner von der Skischule Zell am See, die Sieger Michaela Portenkirchner und Gregor Breitfuß sowie Hannes Mayer von der Schmittenhöhebahn (von links).