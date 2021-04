Zwei Jahre Haft: Milde Strafe für einen bewaffneten Bankräuber aus dem Pinzgau

Weil er am 13. November mit Mund-Nasenschutz-Maske vermummt und schwarzem Gasdruckrevolver bewaffnet eine Bankfiliale in Saalfelden überfallen hatte, saß am Mittwoch ein Pinzgauer (41) am Landesgericht vor einem Schöffensenat (Vorsitz: Richterin Dagmar Schmidt).

Laut Staatsanwalt Andreas Winkler steuerte der zuletzt arbeitslose Mann damals direkt auf den Schalter zu - zwei junge Bankangestellte (23 und 20 Jahre alt) hatten Dienst. "Er legte einen Zettel auf das Pult mit der Aufschrift "Überfall". Mit vorgehaltener Pistole untermauerte er seine Forderung, die Opfer übergaben ihm 4800 Euro", so der Staatsanwalt. Zwei Tage nach dem Überfall stellte sich der 41-Jährige samt Beute und Revolver der Saalfeldener Polizei.

RA Erich Frenner, Verteidiger des Pinzgauers, sprach von einer "spontanen Verzweiflungstat" seines Mandanten: "Die Schulden, die sich immer mehr anhäuften, hatten letztlich zu der Kurzschlusshandlung geführt." Der Anwalt betonte, dass der Überfall "fast kabarettreife Züge" gehabt habe: "Er hatte bei der Tat genauso viel Angst wie die Bankmitarbeiterinnen. Und er meinte zu den Frauen sogar noch ,nix für ungut' und wünschte ihnen ein ,Schönes Wochenende'".

Der Angeklagte sagte, dass ihm damals die hohe Schulden ständig durch den Kopf gegangen" seien: "Ich habe mich in meiner Wohnung eingeschlossen und sinniert, wie ich die Schulden in den Griff kriegen könnte. Ich hatte keinen Cent mehr. Dann hat es ,Klick' gemacht und ich fasste den Entschluss zu dem Überfall." Den Gasdruckrevolver habe er schon jahrelang besessen, dieser sei nicht funktionstüchtig gewesen.

Die zwei Bankangestellten, vertreten von Opferanwalt Stefan Rieder, sind wegen der Tat in psychiatrischer Behandlung. Der Senat verurteilte den 41-Jährigen zu zwei Jahren unbedingter Haft. Die vorsitzende Richterin: "Das Urteil ist milde, aber es gibt viele Milderungsgründe, die für den Angeklagten sprechen: reumütiges Geständnis, Unbescholtenheit, Schadenswiedergutmachung oder auch seine eingeschränkte Zurechnungsfähigkeit wegen einer psychischen Störung". Das Urteil ist nicht rechtskräftig, die Staatsanwaltschaft meldete Strafberufung an.