Zwei junge Firmengründer aus Salzburg im Aufwind

Die 25-jährigen Webentwickler Thomas Steiner und Tobias Franek gründeten 2019 ihre eigene Firma. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten.

Mit nur 22 Jahren wagten Thomas Steiner und Tobias Franek den Sprung in die Selbstständigkeit. Das junge Webentwickler-Duo kennt sich aus der Schulzeit an der HTL Hallein. Während des Studiums an der FH Puch-Urstein nahm für die beiden dann alles seinen Lauf. "Bereits neben der Uni fing ich an, als Freelancer an einigen Projekten zu arbeiten", erinnert sich der aus Altenmarkt stammende Thomas Steiner. "Irgendwann suchte ich mir Hilfe und Tobias und ich begannen, diese Projekte dann gemeinsam umzusetzen." Im ...