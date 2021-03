Zwei junge Frauen per Hubschrauber vom winterlichen Klettersteig am Untersberg gerettet

Die beiden Münchnerinnen mussten in einer aufwendigen Aktion der deutschen Bergwacht mit zwei Hubschraubern geborgen werden.

Einsatzkräfte der deutschen Bergwacht Marktschellenberg und die Besatzungen des Traunsteiner Rettungshubschraubers "Christoph 14" und des Polizeihubschraubers "Edelweiß 6" haben am Samstagnachmittag zwei in Bergnot geratene Münchnerinnen aus dem winterlichen Hochthron-Klettersteig am Untersberg gerettet.

Die 25 und 31 Jahre alten Frauen konnten laut Angaben der Einsatzkräfte im mittleren Drittel des Steigs aufgrund der aktuellen Schneeverhältnisse die Schluchtrampe nicht sicher queren und kamen schließlich weder vor noch zurück. Die schattige und frostige Einsatzstelle lag lange Zeit für den Hubschrauber unerreichbar im Nebel, so dass die Bergretter zunächst vom Grat aus über 200 Höhenmeter zu den jungen Frauen seilgesichert hinabsteigen mussten. Die Hubschrauber-Crew hatte die zwei Bergretter am Gipfelgrat abgesetzt.



"Christoph 14" flog in der Zwischenzeit insgesamt fünf weitere Bergretter mit umfangreicher Ausrüstung zum Scheibenkaser und setzte sie dort aufgrund des lockeren und aufwirbelnden Schnees mit der Winde ab. Die Retter stiegen dann in Richtung Klettersteig auf, um ihre Kameraden bei der Suche und Rettung ohne Heli zu unterstützen. Als sich der Nebel lichtete, konnte der Hubschrauber laut Einsatzkräften in zwei Anflügen jeweils eine der beiden Frauen und einen Retter mit der Winde aufnehmen und zu den Zwischenlandeplätzen in Hinterettenberg und am Thorerlehen ausfliegen.

Die restlichen fünf Bergretter stiegen wieder zum Scheibenkaser ab und wurden dort von der bereits früher zur Ablösung von "Christoph 14" nachgeforderten Besatzung des Polizeihubschraubers "Edelweiß 6" mit der Winde aufgenommen und ins Tal geflogen. Die beiden Geretteten waren leicht unterkühlt, aber ansonsten unverletzt.